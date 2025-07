Emmy-Rekord für «The Studio»: Unfassbares Aufgebot an Megastars

In den Emmy–Hauptkategorien ist die Serie ebenfalls stark vertreten: So wurde zum Beispiel Seth Rogen als «Bester Schauspieler (Comedy)» nominiert, seine Co–Stars Catherine O'Hara, Kathryn Hahn und Ike Barinholtz treten hingegen in der Nebendarsteller–Kategorie an. Und auch in weiteren Kategorien glänzt das Format: Kamera, Drehbuch, Regie – in nahezu jeder Rubrik findet sich «The Studio» in diesem Jahr wieder.