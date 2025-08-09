Emotionale Geburtstagswünsche: Sarah Ferguson würdigt Tochter Beatrice

«Alles Gute zum Geburtstag, meine geliebte Beatrice», begann Ferguson ihre rührende Widmung. «Es gibt nichts Vergleichbares zu dem Gefühl, dich in meinen Armen zu halten und diese unglaubliche Verbindung zu spüren, die wir seit deiner Geburt teilen.» In ihrer Geburtstagsbotschaft hob Ferguson besonders hervor, wie stolz sie auf die Entwicklung ihrer Tochter sei: «Du inspirierst mich jeden Tag durch deine Stärke, deine Güte und die wundervolle Art, wie du deine Familie liebst und für sie sorgst.» Weiter erklärte sie: «Momente wie diese schätze ich mehr, als ich in Worte fassen kann. Die Umarmungen, das Lachen, das stille Verständnis zwischen uns. Ich bin so stolz, deine Mutter zu sein, und ich bin unendlich dankbar für die Frau, die du geworden bist.»