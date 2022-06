Identifizierung durch ein Herz auf dem Schuh

So zeigte er eine Zeichnung der 10-jährigen Alithia Ramirez, die davon geträumt hatte, Künstlerin in Paris zu werden, aber das Massaker nicht überlebt hat. McConaughey berichtete, dass viele Leichen so verstümmelt waren, dass sie nur durch DNA-Tests identifiziert werden konnten. Maite Rodriguez starb ebenfalls mit zehn Jahren bei dem Massaker und wurde demnach durch ihre Turnschuhe identifiziert, weil ein Herz auf die Spitze des rechten Schuhs gemalt war. McConaugheys Frau, Camila Alves (40), trug die grünen Converse-Turnschuhe auf ihrem Schoss.