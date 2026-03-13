Emotionale Reise für Königin Mary: Staatsbesuch in Australien beginnt

Sonnenuntergang am Uluru als besonderes Highlight

Der Staatsbesuch soll die bereits engen Beziehungen zwischen Australien und Dänemark in den Bereichen Kultur, Wirtschaft und Aussenpolitik weiter vertiefen. Aufbauend auf der 2023 zwischen Australien und Dänemark unterzeichneten strategischen Partnerschaft soll die Zusammenarbeit in Bereichen wie der Energiewende und der wirtschaftlichen Sicherheit gefördert werden, heisst es in der Mitteilung des Königshauses. Unter dem Titel «Partnerschaft für eine grüne, sichere und nachhaltige Zukunft» nehmen 55 dänische Unternehmen an einer Wirtschaftsförderungsinitiative teil, deren Schwerpunkte erneuerbare Energien und energieeffiziente Stadtentwicklung sind. Auch Naturschutz und der Erhalt indigener Kulturgüter sollen Teil des Programms sein.