«Emotionale Tage»: So geht es der Tochter von Fiona Erdmann

Auch Sohn Leo musste wieder ins Krankenhaus

Allerdings musste auch ihr Sohn Leo (1) erneut ins Krankenhaus. Der Einjährige hat sich vor wenigen Tagen am Strand eine blutige Wunde an der Augenbraue zugezogen, die genäht werden musste. Nun folgte das Ziehen der Fäden - keine leichte Situation, aber immerhin pünktlich zu Leos Geburtstag. «Mein kleiner Mann wird einfach zwei Jahre alt. Ich kann es gar nicht fassen», so die emotionale Zweifach-Mama.