«Du warst so besonders und ich bin dankbar, dass wir einander gefunden haben», schreibt Cuoco weiter. Die Schauspielerin nahm den Chihuahua zu Beginn der Pandemie als Pflegehund bei sich auf, wie sie in der Sendung «Late Night with Seth Meyers» erzählte. Schliesslich habe sie ihn dann aber adoptiert.