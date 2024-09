Emotionale Worte: München war für Adele eine «phänomenale Erfahrung»

Sängerin Adele (36) hat mit einem langen Text ihre Zeit in München Revue passieren lassen. An zehn Abenden im August trat die Sängerin in einer extra für sie gebauten Konzertarena auf einem Freizeitpark ähnlichen Gelände auf, der Adele–World. Über 730.000 Besucher aus aller Welt lockte sie damit zu ihren einzigen Europa–Konzerten in die bayerische Metropole. Drei Tage nach ihrem letzten Konzert am 31. August bedankte sie sich auf ihrem Instagram–Account bei ihren Fans und sprach von einer «phänomenalen Erfahrung».