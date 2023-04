Emotionaler Abschied von Sharon Battiste bei «Let's Dance»

Julia Beautx punktet mit Reaktion nach Sturz

«Ich wollte nicht ich selber sein», so beschrieb Anna Ermakova (23) eine Zeit, in der sie nicht in der Öffentlichkeit stehen wollte. Schon früh stand die Becker-Tochter unfreiwillig im Fokus der Presse. Mit ihrer Teilnahme an «Let's Dance» wollte sich Anna Ermakova davon nun freitanzen und als eigenständige Person auftreten. «Das hast du gezeigt», kam Motsi Mabuse (42) nach dem Tränen trocknen aus dem Loben nicht mehr raus. Sogar Joachim Llambi musste um Fassung ringen. Jorge González konnte keinen Unterschied mehr zwischen Anna Ermakova und den Profi-Tänzern erkennen. 30 Punkte wanderten zu der 23-Jährigen und Valentin Lusin (36).