«Bin dankbar»

Der Skistar fügte zu einem Clip, der ihn auf der Piste zeigt, hinzu: «Man muss selbst in schweren Zeiten dankbar sein für das, was man tun darf.» Er sei «extrem dankbar» für die Familie, die er habe und dafür, dass er seine «Leidenschaft nach wie vor zum Beruf machen darf und dass ich sie immer noch so geniessen kann». Am Ende seines Posts heisst es: «Es hilft sehr, auf den Bergen so eine Freude verspüren zu dürfen. Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!»