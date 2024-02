Emotionaler Instagram-Post: Jamie Lee Curtis feiert 25 Jahre Abstinenz

Offene Worte über Abhängigkeit

Im vergangenen Jahr sprach die Tochter von Leinwand–Legende Tony Curtis (1925–2010) in einem Interview in der TV–Sendung «Morning Joe» über ihre lange zurückliegende Opiatabhängigkeit. Bis zum Jahr 1999 habe Curtis' Sucht nach Opiaten ihr Leben beherrscht. 1989 hatte sie diese zum ersten Mal verschrieben bekommen. «Ich war der Opium–Epidemie voraus», merkte die Schauspielerin mit Blick auf die verheerende Opioidkrise in den Vereinigten Staaten an. Sie schätze sich glücklich, unter der Einwirkung von Drogen «keine entsetzlichen Entscheidungen» getroffen zu haben.