Emotionaler König Charles III. leitet Schweigeminute am Cenotaph

Das Publikum erhob sich, als die Königsfamilie unter Fanfarenklängen die Konzerthalle betrat. Für George war es nach einem Veteranentreffen im Mai im Buckingham Palast der nächste Schritt in Richtung öffentlicher Verpflichtungen. Ein Palastinsider erklärte gegenüber «People»: «Es ist ein langsamer Prozess, und er gewöhnt sich daran – nach den Bedingungen des Paares und nicht nach denen anderer.»