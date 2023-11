Emotionaler Moment: König Charles III. enthüllt Statuen seiner Eltern

König Charles III. (74) hat am Samstag (11. November) am traditionellen Festival of Remembrance in der Londoner Royal Albert Hall teilgenommen. Bei der Veranstaltung wird den gefallenen Soldaten Grossbritanniens gedacht. Bevor der 74–Jährige gemeinsam mit seiner Familie die Veranstaltung besuchte, stand noch ein besonderer Programmpunkt an.