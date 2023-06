Moderatorin Verena Wriedt (48) hat am zweiten Todestag ihres Mannes einen emotionalen Instagram-Post veröffentlicht. «Zwei Jahre bist du nun fort», schrieb sie an Thomas Schubert gerichtet, der am 19. Juni 2021 im Alter von nur 47 Jahren verstarb. «Und du fehlst uns sehr. Und doch bist du stets da. In Erinnerungen, in Erzählungen, im Lächeln deines Sohnes.» Das sei schön und unendlich traurig zugleich, erklärte Wriedt weiter.