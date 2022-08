Emotionaler Tag: Angelina Jolie bringt Tochter Zahara zum College

Jolie: «Hoffentlich kann ich mich zusammenreissen»

Auf ihren Gemütszustand angesprochen antwortete die «Eternals»-Darstellerin bewegt in dem Video: «Ich fange an zu weinen, wenn ich beginne, über heute zu sprechen. Ich hab noch nicht angefangen zu weinen, also, hoffentlich kann ich mich zusammenreissen.» Dennoch sei sie «so erfreut» darüber, nun eine «Spelman-Mutter» zu sein.