Emotionales Abschiedsvideo: Thomas Müller sagt Servus

«Ja, morgen ist es soweit...»: Mit diesen Worten läutet Thomas Müller (35) seinen letzten Auftritt in der heimischen Allianz Arena in einem emotionalen Video via YouTube ein. Die grosse Ikone des FC Bayern München wird am Samstag, dem 10. Mai, zum allerletzten Mal in einem Bundesliga–Heimspiel auflaufen. Um 18:30 Uhr geht es dann gegen Borussia Mönchengladbach. Das rund dreiminütige Video startet mit einem Drohnenüberflug über das erleuchtete Stadion in München und skizziert einige bewegende Szenen seiner Karriere im Bayern–Trikot.