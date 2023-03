Heming fügte in ihrem Post hinzu, dass sie stark sein müsse. «Aber ich habe jeden Tag traurige Phasen. Jeden Tag Trauer und ich fühle wirklich so heute an seinem Geburtstag.» Die Ehefrau des Filmstars hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihren Alltag an der Seite des erkrankten Willis zu dokumentieren, um auf die Krankheit ihres Mannes und andere Familien in dieser Situation aufmerksam zu machen. In Tränen aufgelöst schloss sie ihre Videobotschaft mit den Worten: «So sehr ich es für mich selbst tue, tue ich es für euch, weil ich weiss, wie sehr ihr meinen Mann liebt.»