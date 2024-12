Emotionales «Yellowstone»-Finale: Wer lag in John Duttons Sarg?

Kevin Costners John Dutton lag im Sarg

Der prominent im Bild zu sehende, elegante Sarg Duttons war dabei «ursprünglich leer», verriet Produzentin und Regisseurin Christina Alexandra Voros «USA Today». Doch dann habe ein Produktionsmitglied «eine lebensgrosse John–Dutton–Pappfigur in den Sarg gelegt. So konnten wir uns alle daran erinnern, was tatsächlich passiert war».