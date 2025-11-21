Empfang für Portugals Präsident: Charlène glänzt in elegantem Look

Ein dazugehöriger Clip des Empfangs zeigt Portugals Präsidenten, wie er mit Albert durch den Innenhof schreitet und an Fürstin Charlène einen Handkuss verteilt. Die 47–Jährige zog an der Seite der beiden Männer die Blicke auf sich. Sie wählte ein Midi–Mantelkleid von Emilia Wickstead in Petrolgrün mit schmalem Taillengürtel und trug einen farblich passenden Fascinator mit einer seitlich drapierten Schleife dazu. Dezente Perlenohrringe und beigefarbene Pumps rundeten den Look ab.