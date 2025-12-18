«End of an Era»: Disney+ zieht Finale der Taylor-Swift-Doku vor

In den ersten Episoden gab Swift bereits tiefe Einblicke in die Entstehung des Tour–Konzepts, die aufwendigen Vorbereitungen und die enge Beziehung zu ihrem Team. Zudem ging es auch um die emotionalen Herausforderungen, denen Swift während der Tour begegnete – etwa der vereitelte Terror–Anschlag auf ein Swift–Konzert in Wien oder das Attentat auf Tanzschülerinnen in Southport, die einen Taylor–Swift–Workshop besuchten.