Ende einer Ära: Thomas Gottschalk verkündet seinen Abschied

Thomas Gottschalk (74) hat in der RTL–Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» am Samstagabend seinen TV–Abschied offiziell gemacht. «Es gibt immer einen Moment, in dem man sagen kann: Das war's für mich am Samstagabend», begann der Moderator und fügte dann hinzu: «Und dieser Moment ist heute für mich gekommen.»