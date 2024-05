Ende einer Ehe: Thomas Gottschalk und Thea Gottschalk sind geschieden

Kurze Zeit später, im Sommer 2019, zeigte sich Thomas Gottschalk erstmalig mit seiner neuen Lebensgefährtin Karina Mross (62) in der Öffentlichkeit. Erst vor wenigen Tagen erklärte Mross gegenüber der «Bild»–Zeitung, dass das Paar in dem Münchner Vorort Gräfelfing ein Haus erworben habe. Ein Umzug aus Baden–Baden sei nach dem Abschluss von Renovierungsarbeiten geplant. «Wir freuen uns riesig auf Bayern!», so Mross wörtlich. Ob Gottschalk und Mross womöglich vorhaben, nach der vollzogenen Scheidung des Entertainers gemeinsam vor den Traualtar zu treten, ist nicht bekannt.