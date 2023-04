Hochzeit wird zum positiven Ausgang der Serie

Der Dreh der Hochzeit von Charles und Camilla soll dem Bericht zufolge diese Woche in der Kathedrale in York stattfinden - und damit nicht am Originalschauplatz. Die zweite Hochzeit des heutigen Monarchen wurde am 9. April 2005 in Windsor gefeiert. Nach der standesamtlichen Zeremonie im Rathaus der Stadt gab es einen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle auf Schloss Windsor.