Endgültiger Abschied? Ozzy Osbourne gibt noch zwei Konzerte

Ozzy Osbourne (75) will offenbar in seiner Heimatstadt Birmingham zwei letzte Konzerte geben. Das soll seine Ehefrau, Sharon Osbourne (71), die den britischen Musiker auch managt, laut der Zeitung «The Mirror» bei einem Auftritt in London verraten haben. Sie sagte demnach, Ozzy werde zum Abschied von den Fans noch einmal live spielen. Der 75–Jährige musste in den vergangenen Jahren aufgrund einer Parkinson–Erkrankung und mehrerer Operationen nach einem Sturz kürzertreten.