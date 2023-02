Endlich bestätigt: Vanessa Hudgens und Cole Tucker sind verlobt

Kennengelernt hatten sie sich durch eine Zoom-Meditationsgruppe. «Wir fingen an zu reden und es ist verrückt, dass wir uns über Zoom gefunden haben», erzählte Vanessa Hudgens im Mai 2021 in der «The Drew Barrymore Show». Lachend fügte sie hinzu, dass sie «völlig einfach in seine DMs gerutscht ist».