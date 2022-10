Endlich ihr Glück gefunden? Kaley Cuoco und ihr spannendes Liebesleben

Sie datete ihren Serien-Freund

Von 2007 bis 2019 wurde die beliebte US-Serie «The Big Bang Theory» ausgestrahlt. Cuoco und ihr Kollege Johnny Galecki (47) spielten die Hauptrollen Penny und Leonard. Doch nicht nur in der Sitcom waren die beiden ein Paar: Knapp zwei Jahre dateten sie sich auch im wahren Leben. In ihrem kommenden Buch «The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series» verrät sie sogar Details über ihre Liebe am Set.