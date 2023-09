Endlich ist er da: So klingt der neue *NSYNC-Song «Better Place»

Timberlake synchronisiert im kommenden Film in der englischen Originalversion einmal mehr die Hauptrolle des Trolls Branch. «Trolls 3» wird am 17. November in die Kinos kommen. Bereits in den ersten beiden Filmen «Trolls» und «Trolls World Tour» übernahm er diesen Part. Seinen weiblichen Gegenpart übernimmt ebenfalls zum dritten Mal Anna Kendrick (38) alias Queen Poppy.