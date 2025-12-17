Endspurt bei «Bauer sucht Frau»: Erster Kuss für gleich drei Paare

«Bauer sucht Frau» biegt mit Folge zehn (Dienstag, 20:15 Uhr bei RTL, vorab auf RTL+) langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Die Kussbilanz der 21. Staffel fällt bisher aber noch etwas mau aus. Bei Friedrich (29) und Laura wäre ein Kuss zum Beispiel so langsam fällig. Nach einem Essen mit Freunden und Familie, bei der Friedrichs Vater Laura als «Volltreffer» bezeichnet, bauen sich die beiden «was auf», ihr «erstes Haus». Es ist zwar nur ein Insektenhotel, aber immerhin.