Endspurt! Helene Fischer startet in die Aufzeichnungen ihrer ZDF-Show

«Die Helene Fischer Show» wird am ersten Weihnachtsfeiertag um 20:15 Uhr über die TV–Bildschirme flimmern. Dass es die beliebte Musik–Sendung auch in diesem Jahr wieder geben wird, machten der Sender ZDF in einer Mitteilung und die Sängerin via Instagram Mitte September bekannt. Nach und nach tröpfeln weitere Informationen zur TV–Show ein. Am heutigen Freitag (6.12.) und morgigen Samstag (7.12.) laufen die Aufzeichnungen für die Show in der Messehalle Düsseldorf. Fans konnten sich kurz nach der Ankündigung Tickets dafür sichern.