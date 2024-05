Endspurt im TV: Diese Finalshows stehen an

«Joko & Klaas gegen ProSieben»

Die siebte Staffel «Joko & Klaas gegen ProSieben» startete am 9. April und wird am 14. Mai zu Ende gehen. In der Staffel ging die 50. Folge der Show am 16. April über die Bühne. Normalerweise können die beiden Moderatoren, sollten sie die ProSieben–Sendung am Ende gewinnen, über 15 Minuten Live–Sendezeit bei ProSieben bestimmen. Verliert das Duo, muss es sich als Strafe in den Dienst des Senders stellen. Doch in der Frühjahrs–Staffel gab es zum Jubiläum neben der normalen Variante, in der die Moderatoren sich in sechs Spielen Vorteile für das Finale erspielen, auch kurzzeitig eine Risikovariante, bei der sie für alle Spiele insgesamt ein Konto von 50 Versuchen hatten. In der Jubiläumsfolge konnten sie sich mit der neuen Variante einen Sieg einfahren und regierten als Belohnung den Sonntag darauf das TV–Programm auf ProSieben.