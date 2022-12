Energiesparen in der (Vor)Weihnachtszeit: So klappt's

Fernseher, Internet und Co.

Für viele Menschen läuten erst bestimmte Filme im TV die Weihnachtszeit so richtig ein. Doch egal ob «Kevin, allein zu Haus», «Sissi» oder «Schlaflos in Seattle»: Auch, wer auf diese Streifen nicht verzichten möchte, kann Strom sparen. Die Möglichkeiten reichen von einer niedrigeren Bildschirmhelligkeit über das Schauen auf kleineren Geräten, etwa dem Tablet statt dem Fernseher, bis zur Massnahme, Videos lieber herunterzuladen als sie via Netflix, Disney+ und Co. zu streamen. Spät am Abend sollte man schliesslich daran denken, die Geräte ganz vom Strom zu trennen, statt sie im Stand-by-Betrieb weiter Strom fressen zu lassen.