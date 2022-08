Talks und Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit

An den Tagen zuvor hatte eine Podiumsdiskussion zum Thema «Werte & Nachhaltigkeit - was Führungskräfte antreibt» und Panels wie «Werte - Zukunft nachhaltig gestalten» mit Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Medien für Diskussionen gesorgt. Mit auf dem Podium war unter anderem Sportreporter-Ikone Gerhard Delling (63). Aufgewachsen im Nachkriegs-Deutschland, sei ihm Nachhaltigkeit in die Wiege gelegt worden, so Delling. Auch, weil damals sehr viel weniger zur Verfügung stand: «Für meine Eltern war es ganz selbstverständlich mit den Ressourcen, die uns die Natur zur Verfügung gestellt hat, sparsam und bewusst umzugehen.» Mit den Entwicklungen in der Ukraine habe er vor zwei Monaten den Aus-Knopf der Gasanlage seines Einfamilienhauses in Hamburg gedrückt und seitdem «keinen Tropfen Gas mehr verbraucht.» Auch die Dusche ist seitdem kalt. Als seine erwachsene Tochter ihn vor Kurzem besuchte, musste auch sie kalt duschen. Delling: «Sie fand das aber interessant. Bei meinen drei Töchtern war ich schon immer der ‹Lichtschalter-Papst›, der dafür sorgte, dass Strom gespart wird, wenn jemand den Raum verlässt.» Delling wünscht sich für die Gesellschaft, dass wir «nach Jahrzehnten der Gewinn- und Wohlstandsmaximierung in die Phase der Wohlbefindenmaximierung wechseln». Seine Maxime dafür lautet: «Vermeide Überlastung und Verschwendung. Werde jeden Tag besser und ehre die Menschen!»