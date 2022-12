Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes stand demnach unter dem Motto «Mitmenschlichkeit leben: Wege aus der Armut schaffen». Steinmeier zeichnete vor allem Menschen aus, die sich für Obdachlose engagieren. «Sie gehen auf Ihre Mitmenschen zu und unterstützen sie in den unterschiedlichsten Notlagen, mit so viel Mitmenschlichkeit, mit so viel menschlicher Wärme», sagte der Bundespräsident in seiner Rede.