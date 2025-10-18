Enge Vertraute von Prinzessin Diana: Lady Annabel Goldsmith ist tot

Über sich selbst sagte Lady Annabel einmal mit typisch britischem Humor: «Ich bin eine unglaubliche Mutter, eine ziemlich gute Geliebte, aber keine besonders gute Ehefrau.» Diese Selbsteinschätzung spiegelte ihre unkonventionelle Lebensphilosophie wider. Im Gespräch mit der «Times» erklärte sie 1987 ihre Haltung zur Untreue: «Ich kann die Ehefrauen nicht verstehen, denen das wirklich etwas ausmacht, die so grossen Wert auf Treue legen. Wie aussergewöhnlich und wie verrückt sie sind. Denn sicherlich, wenn der Mann ausgeht und zurückkommt, richtet es eigentlich keinen Schaden an.»