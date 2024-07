England im EM-Finale: König Charles und Prinz William in Feierlaune

Mit einem Siegtreffer in letzter Minute hat sich England am Mittwochabend (10. Juli) mit einem 2:1 den Einzug ins EM–Finale gesichert. Die Zitterpartie gegen die Niederlande haben auch die britischen Royals fleissig mitverfolgt. König Charles III. (75) gratulierte der englischen Nationalmannschaft via Instagram zu ihrem Erfolg, meldete sich aber auch mit einer humorvollen Bitte.