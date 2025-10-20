England-Legende Stuart Pearce trauert: Sohn stirbt bei Traktor-Unfall

Nach seiner aktiven Zeit war Pearce auch als Trainer tätig, unter anderem bei Manchester City, Nottingham Forest und der englischen U21–Nationalmannschaft, mit der er ein EM–Finale erreichte. Bei den Olympischen Spielen 2012 in London hatte er die Ehre, das Team GB zu trainieren. 1999 wurde er von der verstorbenen Queen Elizabeth II. für seine Leistungen mit dem Member of the Most Excellent Order of the British Empire ausgezeichnet. Seit einigen Jahren ist Stuart als Experte und Co–Kommentator im TV tätig.