England vs. Deutschland: So sehen Fussball-Fans das EM-Finale live

«Fussball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen.» Bislang hat dieses ikonische Zitat von Englands Fussball-Legende Gary Lineker (61) sich auch im Frauenfussball bewahrheitet. Denn von bislang 27 Aufeinandertreffen zwischen den DFB-Frauen und den Three Lionesses gewann die deutsche Nationalmannschaft 21 Spiele, nur zwei Mal siegten die Engländerinnen, vier Mal endete der Vergleich Unentschieden. Den letzten Sieg konnten die Engländerinnen allerdings dieses Jahr einfahren, beim Arnold Cup bezwangen sie Deutschland Ende Februar mit 3:1. So sehen Fussball-Fans, ob sich Rekord-Europameister Deutschland beim EM-Finale am Sonntag behaupten kann.