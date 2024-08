Englands erster ausländischer Trainer: Sven-Göran Eriksson ist tot

Sven–Göran Eriksson ist tot. Der schwedische Fussballtrainer ist am Montag (26. August 2024) an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Er wurde 76 Jahre alt. Erikssons Familie gab seinen Tod in einem Statement bekannt. «Sven–Göran Eriksson ist verstorben», heisst es darin. «Nach langer Krankheit ist SGE am Morgen zu Hause im Kreise seiner Familie gestorben.»