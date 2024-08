«Englands Königskinder»: Wie normal leben George, Charlotte und Louis?

Marion Crawford, Barbara Barnes und Maria Borrallo – wichtige Nannys der britischen Prinzen

Besonders berührend ist eine Szene, die den damals dreijährigen Prinz Charles an einem Bahnhof zeigt. Zusammen mit seiner Grossmutter, Queen Mum (1900–2002), und vielen Funktionären begrüsst der kleine Junge seine Eltern, Queen Elizabeth II. (1926–2022) und Prinz Philip (1921–2021), nach einer mehrwöchigen Reise. Die Bilder zeigen einen Dreijährigen, der offensichtlich nicht wirklich weiss, was er machen soll und verloren um die Erwachsenen herumtapst. Von seiner Mutter wird er per Handschlag begrüsst.