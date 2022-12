Musikstars würdigen «jungen König»

Vertreter der Musikwelt haben den verstorbenen Musiker bereits in den sozialen Medien gewürdigt. Dancehall-Musiker Sean Paul (49) veröffentlichte ein Bild von Marley bei Instagram und schrieb dazu: «Ruhe in Frieden. Mein Beileid an Stephen Marley und die gesamte Marley-Familie, all seine Freunde und Fans.»