«Enola Holmes 2»: Die rebellische Nachwuchs-Detektivin ist zurück

Was geschah im ersten Teil?

Im ersten Teil lebt Enola Holmes mit ihrer Mutter Eudoria (Helena Bonham Carter, 56) in einem Landhaus in der Nähe von London. Eudoria erzieht ihre Tochter eher alternativ, unterrichtet sie in Kampfsport und spielt mit ihr Tennis im Wohnzimmer. An Enolas 16. Geburtstag verschwindet Eudoria plötzlich - Grund für ihre älteren Brüder, endlich wieder nach Hause zu kommen. Der hochnäsige Mycroft (Sam Claflin, 36) und der zurückhaltende Sherlock einigen sich darauf, Enola in ein Mädchenheim zu geben. Sie soll dort zivilisiert werden, um später einen guten Ehemann zu finden. Die feministische Enola hält jedoch nichts von den Plänen und macht sich lieber auf die Suche nach ihrer Mutter, die ihr zuvor geheime Botschaften im Haus hinterlassen hatte - natürlich ohne Absprache mit ihren Brüdern.