«Enola Holmes 2»: Ihr zweiter Fall kommt noch dieses Jahr heraus

Auch die kleine Schwester von Meisterdetektiv Sherlock Holmes hat einiges auf dem Kasten. Das durfte sie bereits in ihrem eigenen Film «Enola Holmes» unter Beweis stellen, der 2020 bei Netflix herauskam. Inzwischen hat der Streamingdienst den Starttermin der Fortsetzung preisgegeben, in der einmal mehr «Stranger Things»-Star Millie Bobby Brown (18) in die Rolle der Titelfigur schlüpfen wird: Noch in diesem Jahr, genauer gesagt am 4. November 2022, wird sie ihren zweiten Fall angehen.