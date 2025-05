Enrique Iglesias wird 50: Der Latin-Hero mit dem Hundeblick

Ob Mode oder Musik, die Nullerjahre sind zurück – Enrique Iglesias, der am 8. Mai 2025 seinen 50. Geburtstag feiert, aber ist nicht wieder, sondern immer noch da. Verändert hat sich wenig seit den grossen Erfolgen: Wer seinen Namen hört, denkt noch immer zu Recht an Windmaschinen, offene Hemden und Refrains, die sich wie Zuckerwatte in den Gehörgang schmiegen.