Entführte Kult-Maus besucht Jan Böhmermann

Böhmermann? «Guckt die Maus jede Woche»

Zunächst einmal die beruhigende Nachricht: Der mutmasslich vor dem WDR–Gebäude in Köln entführten Maus–Figur geht es gut. Auf ihrer Instagram–Seite «diereisemitdermaus» zeigt sie sich im Gegenteil putzmunter. In ihrem neuesten Instagram–Post grüsst sie am Mittwochmorgen aus Köln–Ehrenfeld. Dort hat sie ihrem Kollegen Jan Böhmermann (43) einen Besuch abgestattet. Mit dessen Sendung «ZDF Magazin Royale» scheint die Maus mehr zu verbinden als vermutet. Sie ist geradezu Fan der Sendung: «Guckt die Maus jede Woche», heisst es in dem Instagram–Spot.