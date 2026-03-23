Entführungsfall: Kehrt Savannah Guthrie bald ins TV zurück?

Savannah Guthrie (54) könnte schon bald wieder ins TV–Studio zurückkehren. Dies berichtet das US–Portal «Page Six» unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle. Die Moderatorin plane demnach, nach den Frühlingsferien ihrer Kinder wieder vor die Kameras zu treten. Die Ferien der meisten Schulen im US–Bundesstaat New York enden am 10. April. Bevor Guthrie zurück ins Rampenlicht kehren will, möchte sie laut der Quelle so viel Zeit wie möglich mit ihrem Mann Michael Feldman und den Kindern Vale (11) und Charley (9) verbringen.