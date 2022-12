Stalker verfolgte angeblich Musks Sohn

«Letzte Nacht wurde ein Auto, in dem der kleine X sass von einem verrückten Stalker verfolgt (der dachte, ich sässe drin). Später hinderte er den Wagen am Weiterfahren und kletterte auf die Motorhaube», schrieb Musk kurz nach seiner «Doxing»-Erklärung. X Æ A-12 ist der Name von Musks zweijährigem Sohn. «Gegen Sweeney und die Organisationen, die die Schädigung meiner Familie unterstützt haben, werden rechtliche Schritte eingeleitet», kündigte Musk an. Jack Sweeney ist ein College-Student, der einen Twitter-Acount zu Musks Flugdaten betrieb.