Enthüllungen von Britney Spears: So reagiert Justin Timberlake

Britney Spears berichtet über Abtreibung

Britney Spears und ihr ehemaliger «Mickey Mouse Club»–Kollege Justin Timberlake waren von 1999 bis 2002 ein Paar. In «The Woman in Me» enthüllte die Sängerin unter anderem, dass sie mit 19 von ihm schwanger war und eine Abtreibung hatte. «Wenn es mir allein überlassen worden wäre, hätte ich es nie getan. Doch war sich Justin so sicher, dass er kein Vater werden wollte», schrieb sie. Noch immer lasse sie dieser Moment vor über 20 Jahren nicht los: «Bis heute ist es eines der qualvollsten Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe», heisst es demnach in dem Buch.