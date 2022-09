Enthüllungsbücher: Geht Camilla als grosse Verliererin hervor?

Journalistin und Royal-Expertin Angela Levin hat wiederum eine neue Biographie über die Queen Consort verfasst. Unter Berufung auf einen Insider erklärt sie laut Auszügen im «The Daily Telegraph» in ihrem Werk «Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort», dass sich Camilla insbesondere in der Anfangszeit um Herzogin Meghan bemüht habe. Sie soll mit ihr private Mittagessen abgehalten und versucht haben, die Ehefrau von Prinz Harry in der Familie willkommen zu heissen. Diese habe jedoch «gelangweilt und gleichgültig» darauf reagiert und habe es vorgezogen, «ihren eigenen Weg zu gehen».