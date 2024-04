«Entmannend»: Shakira ist kein Fan des «Barbie»-Films

Ihr Vorbild war Wonder Woman

Seit ihrer Kindheit orientiert sich Shakira in Sachen Emanzipation an einer Superheldin. «Mein Idol war Wonder Woman. Ich glaube, ich fühlte mich zu ihr hingezogen, weil sie wie ich schwarzes Haar hatte, aber auch, weil sie ein Symbol für Ermächtigung und Stärke in einem Jahrzehnt war, in dem Frauen nicht die wichtigsten Rollen spielten», schwärmt sie von der Comicfigur.