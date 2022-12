Entrüstung bei «Avatar 2»-Premiere: Kritik an «grausamer» Delfin-Show

James Cameron: «Delfine wurden mit Sicherheit um Erlaubnis gefragt»

Ein unter anderem auf «Yahoo! News» zu sehendes Video zeigt, wie die Stars und der Regisseur von «Avatar: The Way of Water» neben einem riesigen Pool sitzen, in dem die trainierten Delfine Tricks vollführen. Zu einem Zeitpunkt des Clips reitet ein Trainer auf einem der Meeressäuger. Die «Avatar 2»-Stars applaudieren stehend, Hauptdarsteller Worthington und Produzent Jon Landau (62) scheinen die Show der in Gefangenschaft lebenden Tiere mit ihren Smartphones zu filmen.