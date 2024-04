«Entscheidung des Herzens»: Julian Nagelsmann bleibt Bundestrainer

Der Clip erhielt innerhalb einer Stunde mehr als 35.000 Likes. In den Kommentaren ist von einer «absolut sinnvollen und richtigen Entscheidung» die Rede. Lediglich ein paar Bayern–Fans äussern sich weniger euphorisch. «Wir brauchen dich bei Bayern», heisst es so oder so ähnlich in mehr als einem Kommentar.